Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:50 0

В Белогорске пожар охватил множество авиационных покрышек (видео)

В Белогорске пожар охватил множество авиационных покрышек (видео)
Фото: instagram.com/dtp_belogorsk

25 марта в дневное время в Белогорске на территории бывшей воинской части горели авиационные покрышки. По информации очевидцев, пожар случился на складах по улице Серышева.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, на месте происшествия работали в общей сложности 21 человек и 6 единиц техники, в том числе 5 автоцистерн. Раньше эта территория относилась к воинской части. «Она местами огорожена, а местами туда имеется свободный доступ», – отметили в пресс-службе.

Люди при пожаре не пострадали.

Происшествие активно обсуждают в социальных сетях.

«С августа живем на горе, напротив этих складов. Уже 6 пожаров из окна видели в разных сторонах, так и подмывает на сайт президента написать, наверное, нужно этим заняться», – написал один из пользователей.

Видео: instagram.com/dtp_belogorsk

Просмотров всего: 1284

#Белогорск #пожары #происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске и Благовещенском районе за быструю езду наказали более 3 тысяч водителей
Происшествия

В Тынде чиновники незаконно дали горожанину квартиру по программе переселения
Происшествия

В благовещенских торговых центрах уверены в своих системах пожарной безопасности
Общество

Около трехсот книг собрали в АОДНТ для сгоревшей в Серышеве библиотеки

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь