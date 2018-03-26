В Белогорске пожар охватил множество авиационных покрышек (видео)

Фото: instagram.com/dtp_belogorsk

25 марта в дневное время в Белогорске на территории бывшей воинской части горели авиационные покрышки. По информации очевидцев, пожар случился на складах по улице Серышева.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, на месте происшествия работали в общей сложности 21 человек и 6 единиц техники, в том числе 5 автоцистерн. Раньше эта территория относилась к воинской части. «Она местами огорожена, а местами туда имеется свободный доступ», – отметили в пресс-службе.

Люди при пожаре не пострадали.

Происшествие активно обсуждают в социальных сетях.

«С августа живем на горе, напротив этих складов. Уже 6 пожаров из окна видели в разных сторонах, так и подмывает на сайт президента написать, наверное, нужно этим заняться», – написал один из пользователей.

Видео: instagram.com/dtp_belogorsk