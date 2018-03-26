Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:28 0

В полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске»: веловерсия «Часа Земли»

В полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске»: веловерсия «Часа Земли»

В полдень 26 марта на радиостанцию «Эха Москвы Благовещенске» придут организаторы акции – активисты велоклуба «Амурбайк» Станислав Кряжев и Роман Шабанов. Они расскажут о проходившей в Благовещенске веловерсии экологической акции «Час Земли».

Ведущие: Алексей Воскобойников и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграм «Эха» https://www.instagram.com/echo101_5/.

Просмотров всего: 333

#СМИ

распечатать


Общество

Футболистов сборной КНР вынудили заклеивать свои тату: обзор прессы
Эхо Москвы 1

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: проект «Бег к мечте–2018»
Общество

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: что и как читают современные подростки
Общество

Тема полуденного «Эха Москвы в Благовещенске»: суррогатное материнство
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь