В полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске»: веловерсия «Часа Земли»

В полдень 26 марта на радиостанцию «Эха Москвы Благовещенске» придут организаторы акции – активисты велоклуба «Амурбайк» Станислав Кряжев и Роман Шабанов. Они расскажут о проходившей в Благовещенске веловерсии экологической акции «Час Земли».

Ведущие: Алексей Воскобойников и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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