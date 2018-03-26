На Зейском водохранилище опрокинулся грузовик (видео)

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее происшествие на Зейском водохранилище. Здесь лег на бок грузовой автомобиль. Авторы видеозаписи отметили, что машину занесло боком.

На кадрах видно, что рядом с пострадавшей машиной также лежит микроавтобус. Авторы видео сообщили, что этот автомобиль перевозили на грузовике.

В пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ факт происшествия подтвердили. Оно произошло 23 марта. Обращений к спасателям по этому поводу не поступало, то есть машины люди решили вызволять своими силами.

По неподтвержденной информации, водитель грузовика был нетрезв.

Видео: instagram.com/dtp_belogorsk