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26марта
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сегодня, 10:15 0

На Зейском водохранилище опрокинулся грузовик (видео)

На Зейском водохранилище опрокинулся грузовик (видео)

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее происшествие на Зейском водохранилище. Здесь лег на бок грузовой автомобиль. Авторы видеозаписи отметили, что машину занесло боком.

На кадрах видно, что рядом с пострадавшей машиной также лежит микроавтобус. Авторы видео сообщили, что этот автомобиль перевозили на грузовике.

В пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ факт происшествия подтвердили. Оно произошло 23 марта. Обращений к спасателям по этому поводу не поступало, то есть машины люди решили вызволять своими силами.

По неподтвержденной информации, водитель грузовика был нетрезв.

Видео: instagram.com/dtp_belogorsk

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#ДТП #происшествия #транспорт

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