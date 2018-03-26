Амурские самбисты завоевали пять золотых медалей на первенстве ДФО

Фото: minsportamur.ru

Первенство Дальнего Востока по самбо в возрастной категории 15-16 лет прошло в городе Артем Приморского края. В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов со всех регионов ДФО.

На высшую ступень пьедестала взошли амурские спортсмены из Благовещенска и Свободного: Илья Замыслов – в весовой категории 42 килограмма, Никита Ситчихин – 50 килограммов, Александр Красинский – 60 килограммов, Петрос Довлатбекян – 72 килограмма, Никита Горлов – 78 килограммов.

Соревнования в Артеме подтвердили лидерство амурских самбистов на Дальнем Востоке в этой возрастной категории. На этих соревнованиях у приморцев только три золота, у хабаровчан и камчадалов – по одному. Победители примут участие в ежегодном турнире «Победа», который пройдет 9 мая в Санкт-Петербурге, а также в первенстве России, сообщает сайт областного министерства спорта.