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Амурские самбисты завоевали пять золотых медалей на первенстве ДФО

Амурские самбисты завоевали пять золотых медалей на первенстве ДФО
Фото: minsportamur.ru

Первенство Дальнего Востока по самбо в возрастной категории 15-16 лет прошло в городе Артем Приморского края. В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов со всех регионов ДФО.

На высшую ступень пьедестала взошли амурские спортсмены из Благовещенска и Свободного: Илья Замыслов – в весовой категории 42 килограмма, Никита Ситчихин – 50 килограммов, Александр Красинский – 60 килограммов, Петрос Довлатбекян – 72 килограмма, Никита Горлов – 78 килограммов.

Соревнования в Артеме подтвердили лидерство амурских самбистов на Дальнем Востоке в этой возрастной категории. На этих соревнованиях у приморцев только три золота, у хабаровчан и камчадалов – по одному. Победители примут участие в ежегодном турнире «Победа», который пройдет 9 мая в Санкт-Петербурге, а также в первенстве России, сообщает сайт областного министерства спорта.

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#Дальний Восток #спорт

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Комментарии
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  • Blagfx

    Blagfx
    18 минут назад

    Поздравляю! Молодцы ребята и тренеры! Всех помню еще совсем маленькими на местных соревнованиях. Удачи и успехов вам, ребята.

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