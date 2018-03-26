До плюс 17 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 26 марта

Фото: rueconomics.ru

В Амурской области 26 марта будет облачно с прояснениями, местами пройдут слабые и умеренные осадки в виде мокрого снега с дождем и снега. Ветер выберет южное, юго-восточное направление и разгонится до 7-12 метров в секунду, местами усиливаясь до 17-22 метров в секунду.

Термометры в южных и центральных районах покажут 12…17 градусов выше нуля, на севере – плюс 9…14, местами около нуля. В Благовещенске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Южный ветер усилится до 5-10 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура составит 15...17 градусов тепла, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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Екатерина PL