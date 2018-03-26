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Амурский казачий фестиваль вошел в десятку популярных праздников страны

Амурский казачий фестиваль вошел в десятку популярных праздников страны

Областной казачий фестиваль «Албазинский острог», который должен пройти в Благовещенске, вошел в первую десятку лучших фестивалей и праздников в стране. Рейтинг весенних мероприятий составило аналитическое агентство ТурСтат.

По информации агентства, в первую десятку туристических событий весны, помимо праздника в Приамурье, вошли горные фестивали в Сочи и на Кузбассе, экофестивали в Алтайском крае, Калмыкии и Ростовской области.

Топ-10 весенних фестивалей 2018 года, популярных у туристов выглядит так: высокогорный фестиваль BoogelWoogel в Красной Поляне (Сочи), праздник «Цветение маральника» в Алтайском крае, фестиваль GrelkaFest в Шерегеше (Кузбасс), гастрофестиваль «О, да! Еда!» в Балаклаве (Севастополь), праздник «День рождения Снегурочки» в Костроме, фестиваль «Фрегат «Паллада» в Ульяновске, Фестиваль тюльпанов в Калмыкии, экофестиваль «Воспетая степь» в Ростовской области, фестиваль-реконструкция «Ледовое побоище» в Псковской области и фестиваль «Албазинский острог» в Благовещенске.

По данным ТурСтата, рейтинг весенних туристических событий представлен по результатам анализа их посещаемости. При этом ни один из перечисленных праздников еще не состоялся. Все они запланированы на конец марта, апрель и май 2018 года.

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#культура

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