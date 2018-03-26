В Белогорске автомобиль сбил мужчину

Фото: kirov-portal.ru

Вечером 25 марта в Белогорске произошло ДТП с пострадавшим. Автомобиль совершил наезд на пешехода. О происшествии сообщили в социальных сетях.

Очевидцы сообщают, что авария случилась в районе перекрестка улицы Авиационной и Никольского шоссе. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, это произошло в 22:30. Водитель 1998 года рождения, управляя Subaru Forester, наехал на мужчину-пешехода 1985 года рождения. Пострадавший получил травмы.

«Человек в неадекватном состоянии с разбитым лицом выбежал из дворов на проезжую часть и кинулся на автомобиль», – написал в соцсетях один из очевидцев.