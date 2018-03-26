Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:41 0

В Белогорске автомобиль сбил мужчину

В Белогорске автомобиль сбил мужчину
Фото: kirov-portal.ru

Вечером 25 марта в Белогорске произошло ДТП с пострадавшим. Автомобиль совершил наезд на пешехода. О происшествии сообщили в социальных сетях.

Очевидцы сообщают, что авария случилась в районе перекрестка улицы Авиационной и Никольского шоссе. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, это произошло в 22:30. Водитель 1998 года рождения, управляя Subaru Forester, наехал на мужчину-пешехода 1985 года рождения. Пострадавший получил травмы.

«Человек в неадекватном состоянии с разбитым лицом выбежал из дворов на проезжую часть и кинулся на автомобиль», – написал в соцсетях один из очевидцев.

Просмотров всего: 238

#Белогорск #ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

На Зейском водохранилище опрокинулся грузовик (видео)
Происшествия

Амурчанина осудили за нападения на водителей в Белгородской области
Происшествия 34

Жертвами сильнейшего пожара в Кемерове стали 37 человек, десятки пропали без вести
Происшествия 2

В Благовещенске 26 марта из-за ветра установят режим повышенной готовности
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь