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Амурчанина осудили за нападения на водителей в Белгородской области

Амурчанина осудили за нападения на водителей в Белгородской области
Фото: realty.vesti.ru

25-летнего жителя Амурской области и его приятеля – 30-летнего жителя Белгорода – осудили за нападения на водителей. Преступления были совершены на территории Белгородской области, пишет «БелПресса».

Амурчанин приехал в Белгородскую область в гости к родственникам, и в апреле 2017 года мужчина ограбил в Шебекино водителя-экспедитора. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он забрал у своей жертвы 200 тысяч рублей и мобильный телефон. Перед тем как скрыться, преступник пристегнул водителя к рулю пластиковыми хомутами.

Второй жертвой амурчанина стал частный извозчик – житель Белгорода. В этом случае злоумышленнику помог его приятель, 30-летний белгородец. Ночью 23 июля 2017 года мужчины катались по городу и решили ограбить водителя припаркованной машины. Угрожая пневматическим пистолетом, преступники забрали более 23 тысяч рублей, мобильный телефон стоимостью более 9 тысяч рублей и скрылись. Задержали преступников уже в Краснодарском крае.

Амурчанин получил 5 лет и 9 месяцев колонии общего режима, а его сообщник – 2 года. Свою вину в суде они признали и добровольно возместили потерпевшим весь материальный ущерб. Приговор вступил в законную силу.

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#закон #криминал #происшествия #суды

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