Футболистов сборной КНР вынудили заклеивать свои тату: обзор прессы

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Космический аппарат Тяньгун-1 все-таки может упасть в России; пьяного пилота сняли с рейса перед вылетом самолета; студент СПбГУ сумел прожить месяц на одну стипендию. Эти и другие новости включил в обзор ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Летят утки

На днях я пересказал вам заметку о том, что на Землю вот-вот упадет китайский космический аппарат Тяньгун-1. При этом говорилось, что, скорее всего, обломки этого чудища попадут на Америку. Но вот экс-руководитель РКК «Энергия» Виталий Лопота прогнозирует, что земное притяжение сделает своё чёрное дело и ожидать падения станции можно и в России. Точный вес Тяньгуна составляет 8 тонн 506 килограммов 700 граммов. Половина всего этого достигнет нашей планеты. Осколки могут достаться Владивостоку и Сочи. Пишут об этом в «Панораме».

Полный абзац

И снова о воздухоплавании. Как рассказал «Собеседник», в Германии буквально перед вылетом сотрудником аэропорта был задержан пьяный пилот. При этом у него были все необходимые для полета документы. То есть он сначала прошел медосвидетельствование, поговорил с психологом, а потом пошел в буфет (или куда он там зашел?) и хорошо принял на грудь. Задержали его, когда он уже был в кабине и готовился стартануть. Между прочим, в самолете находилось 106 пассажиров.

Очень интересно

А вот о чем рассказала «Комсомольская правда»: студент СПбГУ Алексей Зырянов целый месяц жил только на одну стипендию – 1 572 рубля. На мыло, туалетную бумагу, салфетки, зубную пасту, стиральный порошок, пачку влажных салфеток и т.п. он потратил 100 рублей (что, согласитесь, странно – это какая-то нереально маленькая сумма).

Рацион студента состоял из овсянки, темного шоколада, бананов, гречки с яйцами и моркови с капустой. Студент тратил в день от 13 до 53 рублей. У него даже еще и рубль остался. Короче, Ломоносов. Хотя тому не надо было тратиться на туалетную бумагу и стиральный порошок.

Также в номере

А еще в «Комсомолке» пишут о том, что журнал Forbes опубликовал рейтинг десятки российских миллиардеров, получивших в минувшем году наибольшие доходы.

Лидером списка стал топ-менеджер «Сибура» Кирилл Шамалов, его доход составил почти 2,3 миллиарда долларов. На втором месте — глава «Северстали» Алексей Мордашов, он получил 1,56 миллиарда. Третье место у владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина. У него тоже не хило. Интересно, смогли бы они, как вышеназванный студент, тратить на туалетную бумагу только 100 рублей в месяц?

На посошок

И напоследок «Тихоокеанское обозрение», рассказавшее, что футболистам сборной Китая запретили показывать свои татуировки. Не дай бог, покажут, – их исключат из команды. В связи с этим указанием бедолагам во время товарищеского матча пришлось заклеивать свои наколки скотчем и изолентой. Спортивные власти Китая сочли татуировки проявлением бескультурья и поставили вопрос ребром. Возможно, поэтому футболисты продули со счетом 0:6 своим коллегам из Уэльса.

Кстати китайским артистам, выступающим на телевидении, также запрещено демонстрировать татуировки.