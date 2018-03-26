Жертвами сильнейшего пожара в Кемерове стали 37 человек, десятки пропали без вести

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Сильнейший пожар возник в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове днем 25 марта. По последним данным, девять детей числятся среди погибших, сообщил замначальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Борис Дедюхин.

«Погибли 37 человек, их тяжело опознать. Предварительно, среди них девять детей», ­– сказал он на заседании оперативного штаба, добавив, что пропавшими без вести числятся 64 человека.

«По заявлениям родственников, пропавшими без вести числятся 64 человека», – сказал он.

Как пишет ТАСС, ранее сообщалось о 69 пропавших без вести в результате пожара, жертвами которого, по последним данным, стали 37 человек. Более 40 пострадавших обратились за медицинской помощью, в больницах остаются десять человек. Сообщалось, что открытое горение в ТЦ «Зимняя вишня» ликвидировали на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

ТРЦ «Зимняя вишня» не проверялся пожарным надзором, поскольку является объектом малого бизнеса, в отношении которого действуют надзорные каникулы. Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев.

«Проверка по контролю за устранением ранее выявленных нарушений должна была проводиться в 2016 году. Но так как этот объект относится к малому бизнесу, проверка не могла быть проведена из-за надзорных каникул», – сказал он.

По данным МЧС, пишет РИА Новости, очаг возгорания находился на верхнем, четвертом, этаже. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами. По предварительным данным, в здании загорелся один из аттракционов. На третьем этаже в контактном зоопарке были 200 животных. Спасти их не успели.

Следственный комитет России подтвердил гибель 37 человек. «На данный момент подтверждена гибель 37 человек при пожаре в торговом центре в городе Кемерово. Разбор завалов продолжается», — говорится в сообщении.

Соболезнования родным и близким погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово выразил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Владелица торгового центра задержана, сообщает Telegram-канал 112. Отмечается, что уже были допрошены 25 человек, в том числе очевидцы, потерпевшие, арендаторы и собственники торговых точек в ТЦ.

Следователи возбудили по факту пожара уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Уголовное дело передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.

Пожар в кемеровском ТРЦ сравним с трагедией в клубе «Хромая лошадь». Трагедия произошла 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались 7 человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.