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Жертвами сильнейшего пожара в Кемерове стали 37 человек, десятки пропали без вести

Жертвами сильнейшего пожара в Кемерове стали 37 человек, десятки пропали без вести
Фото: tass.ru

Сильнейший пожар возник в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове днем 25 марта. По последним данным, девять детей числятся среди погибших, сообщил замначальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Борис Дедюхин.

«Погибли 37 человек, их тяжело опознать. Предварительно, среди них девять детей», ­– сказал он на заседании оперативного штаба, добавив, что пропавшими без вести числятся 64 человека.

«По заявлениям родственников, пропавшими без вести числятся 64 человека», – сказал он.

Как пишет ТАСС, ранее сообщалось о 69 пропавших без вести в результате пожара, жертвами которого, по последним данным, стали 37 человек. Более 40 пострадавших обратились за медицинской помощью, в больницах остаются десять человек. Сообщалось, что открытое горение в ТЦ «Зимняя вишня» ликвидировали на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

ТРЦ «Зимняя вишня» не проверялся пожарным надзором, поскольку является объектом малого бизнеса, в отношении которого действуют надзорные каникулы. Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев.

«Проверка по контролю за устранением ранее выявленных нарушений должна была проводиться в 2016 году. Но так как этот объект относится к малому бизнесу, проверка не могла быть проведена из-за надзорных каникул», – сказал он.

По данным МЧС, пишет РИА Новости, очаг возгорания находился на верхнем, четвертом, этаже. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами. По предварительным данным, в здании загорелся один из аттракционов. На третьем этаже в контактном зоопарке были 200 животных. Спасти их не успели.

Следственный комитет России подтвердил гибель 37 человек. «На данный момент подтверждена гибель 37 человек при пожаре в торговом центре в городе Кемерово. Разбор завалов продолжается», — говорится в сообщении.

Соболезнования родным и близким погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово выразил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Владелица торгового центра задержана, сообщает Telegram-канал 112. Отмечается, что уже были допрошены 25 человек, в том числе очевидцы, потерпевшие, арендаторы и собственники торговых точек в ТЦ.

Следователи возбудили по факту пожара уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Уголовное дело передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.

Пожар в кемеровском ТРЦ сравним с трагедией в клубе «Хромая лошадь». Трагедия произошла 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались 7 человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Belka_89

    Belka_89
    2 часа назад

    Одной из приоритетных версий является поджог подростками матраса в батутной комнате. Пишут о стопроцентном поджоге, рядом с местом возгорания не было никаких проводок.

    Прежде чем писать гневные комменты про коррупцию в органах проверки, молчание СМИ, Путина итд обратите внимание на то, сколько малолетней быдлоты шатается по Островам как зомби с утра до вечера от безделья...Возможно когданибудь один из них сделает тоже самое...

  • КП

    КП
    2 часа назад

    "Малолетней быдлоте" можно с утра до вечера шататься по торговым центрам как зомби.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 часа назад

    Какой ужас. Но в таких местах с детьми, обычно полно взрослых: родителей, аниматоров. Это же не взрыв, чтоб всё вокруг сразу загорелось

  • Belka_89

    Belka_89
    2 часа назад

    Из оф. СМИ: По предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог в батутной комнате. У одного из детей с собой была зажигалка. Воспламенение началось с поролона в детском бассейне.

    Больше тут нечего сказать.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Belka_89

    Одной из приоритетных версий является поджог подростками матраса в батутной комнате. Пишут о стопроцентном поджоге, рядом с местом возгорания не было никаких проводок. Прежде чем писать гневные комменты про коррупцию в органах проверки, молчание СМИ, Путина итд обратите внимание на то, сколько малолетней быдлоты шатается по Островам как зомби с утра до вечера от безделья...Возможно когданибудь один из них сделает тоже самое...



    Пути эвакуации и пожнадзор тоже малолетние зомбоки проводили?.. А поджог на камеру зафиксирован? бабутную комнату как принимали?.. А чего так быстро разнесло пламя, быть может что-то с системой пожаротушения напутано?.. не? может материалы отделочные какие-то использовали волшебные?..

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Belka_89

    Одной из приоритетных версий является поджог подростками матраса в батутной комнате...



    Ну да, запущена такая версия. Однако, при этом никакая сигнализация не сработала, система пожаротушения то ли не сработала, то ли ее вообще не было, двери в кинозалы на 4 этаже оказались закрыты...

    А с другой стороны, это ж как надо было спроектировать и эксплуатировать этот торговый центр, чтобы его вместе с посетителями, кто-то мог уничтожить зажигалкой.

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Если взять наш Благовещенск, то из всех торговых центров, только универмаг более-менее безопасен в пожарном отношении, в смысле возможности быстрой эвакуации.

    Остальные- стопроцентные ловушки. Особенно, Мега и все торговые центры в районе рынка.

  • Belka_89

    Belka_89
    1 час назад

    ямщик. это да. удивительно. пшик зажигалкой и 100 человек нет. пороховая бочка

  • Belka_89

    Belka_89
    1 час назад

    Но с другой стороны, пшик зажигалкой на заправке может тоже многого стоить

  • Юленькая

    Юленькая
    1 час назад

    господи такое чувство как занова все прошла я

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Belka_89

    Но с другой стороны, пшик зажигалкой на заправке может тоже многого стоить



    но и ТЦ не заправка.

  • Юленькая

    Юленькая
    1 час назад

    просто нет слов одни слёзы...тоже потеряла родных в пожаре. все вокруг токсичное . достаточно и 30 сек чтобы надышаться и отравится.после пары вдохов тело становится ватным и ты уже не можешь управлять им. надеюсь они не мучались

  • Юленькая

    Юленькая
    1 час назад

    один вопро почему не работала оповещение ?????возможно люди раньше услышали и стали эвакуироваться. в островах через день её проверяют

  • КП

    КП
    1 час назад

    Собственником ТЦ является Надежда Судденок, которая ранее избиралась депутатом Топкинского района Кемеровской области от «Единой России»﻿

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад



    "...Будут теперь говорить, что персонал торговых центров, дескать, не научился проводить эвакуации посетителей. Однако ведь фактически ВЕСЬ ПРОШЛЫЙ ГОД неведомые "украинцы" или еще кто-то (кто? до сих пор неизвестно) проводил, можно сказать, постоянные УЧЕНИЯ именно по "срочной эвакуации из ТЦ".

    Да-да - я имею в виду те самые "звонки про заминирования", после которых ПОСТОЯННО проводились массовые эвакуации..."

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    КП

    Собственником ТЦ является Надежда Судденок, которая ранее избиралась депутатом Топкинского района Кемеровской области от «Единой России»﻿



    От Незыгаря:

    Компанией-оператором ТРЦ «Зимняя вишня», по всей видимости, является компания входящая в холдинг KDV. На сайте ТРЦ «Зимняя вишня», в разделе "отдел аренды", в качестве контактного лица указана Юлия Новоселова. Электронная почта Юлии yu.novoselova@kdvm.ru.

    Несмотря на то, что веб-сайт kdvm.ru сейчас не доступен, он зарегистрирован на компанию ООО «КДВ - групп», собственником которой числится ОАО «КДВ». Холдинг КДВ - один из крупнейших производителей снеков и кондитерских изделий в России. Самые известные бренды KDV «Три корочки», чипсы «Хрустящий картофель», «Кириешки», «BeerKa». Холдинг также работает в ритейле супермаркеты «Ярче!» и в сфере спортивной индустрии, проект «Кенгуру». Владельцем и контролирующим лицом холдинга является долларовый миллиардер Денис Штенгелов. Выписки из Росреестра показывают, что ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» на текущий момент является владельцем значительных площадей по адресу: г. Кемерово, пр-т Ленина, д.35 (адрес ТРЦ «Зимняя вишня»). Сейчас ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» не раскрывает информацию о своих владельцах, однако последние данные (март 2016 года) говорят, что 100% компании принадлежало ОАО «КДВ», а значит Денису Штенгелову. Что касается упоминаемой всеми компании ООО «Зимняя Вишня», то взгляните на ее баланс и станет понятно, что это в лучшем случае управляющая компания, нанимающая охрану и обеспечивающая уборку.

  • КП

    КП
    1 час назад

  • Викторова

    Викторова
    55 минут назад

    Все возмущаются,а попробуйте в любом из наших ТЦ найти противопожарные выходы-они 100% закрыты и никто не знает у кого ключ.Вечное разгильдяйство,которое каждый год собирает жертвы по стране.Где была охрана тц,весь персонал,почему дети оказались заблокированы в кинозалах,почему классная,которая привезла детей в кино не была с ними и спаслась???Нет ответов...жутко

  • ямщик

    ямщик
    53 минуты назад

    Викторова

    Все возмущаются,а попробуйте в любом из наших ТЦ найти противопожарные выходы-они 100% закрыты и никто не знает у кого ключ.Вечное разгильдяйство,которое каждый год собирает жертвы по стране.Где была охрана тц,весь персонал,почему дети оказались заблокированы в кинозалах,почему классная,которая привезла детей в кино не была с ними и спаслась???Нет ответов...жутко



    Потому, что рыба - гниет с головы.

  • Энн

    Энн
    51 минута назад

    Наши "Острова" - просто брат-близнец этого монстра((((

  • КП

    КП
    50 минут назад

  • Викторова

    Викторова
    43 минуты назад

    Как спалось госпожнадзору и всем бесчисленным чиновникам,которые работают в принимающих и проверяющих инстанциях?Всё опять построено из дешевого говноматериала, вонючий пластик, ТЦ с глухими стенами-без окон и дверей...Хромая лошадь никуда не уходила из России

  • karlik nos

    karlik nos
    43 минуты назад

    хороши надзорные каникулы

  • karlik nos

    karlik nos
    43 минуты назад

    хороши надзорные каникулы

  • karlik nos

    karlik nos
    43 минуты назад

    хороши надзорные каникулы

  • ямщик

    ямщик
    27 минут назад



    "...Масса самых диких нарушений с этим ТЦ: пишут, что он располагался в старом, совершенно не приспособленном для этого здании фабрики еще брежневского времени, "и как его за все это время не закрыли - большой вопрос!"; что при переоборудовании было допущено множество нарушений - на которые тоже все "закрыли глаза". Наконец, что весь 4-этажный ТЦ фигурировал в документах в качестве "объекта малого бизнеса" и ПОЭТОМУ в нем не проводились проверки, в частности, по пожарной безопасности (вот они, льготы для малого бизнеса!) Феерично. Очевидно, что все это делалось за взятки..."



  • ямщик

    ямщик
    25 минут назад



    пишут, что он располагался в старом, совершенно не приспособленном для этого здании фабрики еще брежневского времени,



    Ну, чисто, Амурская ярмарка.

  • Братеев

    Братеев
    25 минут назад

    закрыть все торговые центры

  • Тахографист

    Тахографист
    25 минут назад

    Очередной срок путена начался с массовых смертей - пора привыкнуть уже

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    24 минуты назад

    ЭннНаши "Острова" - просто брат-близнец этого монстра((((


    В "Островах" 2 этажа, а в Кемерово 4. И вообще они разные совсем.

  • ямщик

    ямщик
    21 минута назад

    Тахографист

    Очередной срок путена начался с массовых смертей - пора привыкнуть уже



    Хошь сказать, типа, Ходынка? Так еще коронации не было.

  • Oldlord

    Oldlord
    18 минут назад

    Тахографист

    Очередной срок путена начался с массовых смертей - пора привыкнуть уже



    Скорее уж окончание старого срока.



    Инаугурации (слово-то какое гадкое) ещё не было!



  • Victrix

    Victrix
    18 минут назад



    Сильнейший пожар возник....... в Кемерове .....



    Не в Кемерове, а в Кемерово.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    16 минут назад

    Victrix


    Сильнейший пожар возник....... в Кемерове .....



    Не в Кемерове, а в Кемерово.


    В Сковородине?

  • Victrix

    Victrix
    7 минут назад

    MbIcли вcлyx

    Victrix



    Сильнейший пожар возник....... в Кемерове .....


    Не в Кемерове, а в Кемерово.


    В Сковородине?



    в Болдино.

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