«Бременские музыканты» покорили благовещенского зрителя

В ОКЦ показали рок-спектакль по мотивам сказки « Бременские музыканты». Премьера состоялась в 2017 году с большим успехом, в этот раз юные зрители вновь горячо аплодировали артистам. Посмотреть сказку 25 марта пришли несколько сотен человек: и взрослые, и дети.

Постановку можно назвать одной из самых сложных среди тех, которые играли на сцене Общественно-культурного центра. В спектакле сошлись и песни, и танцы, и театр и даже трюки.

Живой звук для «Бременских музыкантов» выдавала рок-группа творческой студии ART-major, все песни также исполнялись вживую. Автором идеи и музыкальным режиссёром является Светлана Галиева. Поставила спектакль Елена Коломыцына, руководитель театральной студии «Дебют». Хореографическое и музыкальное оформление спектаклю обеспечили а-капелла студия Round Seven, студия танца Traffik и цирковая студия «Фаворит».

Спектакль длился почти два часа без антракта, но дети досмотрели его до конца с удовольствием. Подробнее о том, как прошел спектакль, читайте в разделе «Культпросвет».