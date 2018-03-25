Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: проект «Бег к мечте–2018»

В понедельник, 26 марта, в утреннем эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» ведущие Нино Кохреидзе и Михаил Митрофанов поговорят о старте проекта «Бег к мечте–2018».

Их собеседником будет организатор клуба любителей бега в Благовещенске Альбина Попова.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.