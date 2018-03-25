В Благовещенске 26 марта из-за ветра установят режим повышенной готовности

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В понедельник ночью, 26 марта, в Приамурье ожидается усиление южного ветра с порывами до 13-18 метров в секунду. Днем ветер усилится до 17-22 метров в секунду. В связи с этим на территории Благовещенска установят режим повышенной готовности.

Городское управление по делам ГОЧС сообщает о том, что в этот период увеличивается риск возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения населения, падения ветвей деревьев, срыва рекламных щитов, повреждения кровли домов, получения ушибов и травм населением, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

В это время необходимо исключить паркование транспортных средств возле зданий, строений, насаждений, закрыть окна и форточки. Руководители предприятий, использующие в работе подъёмно-транспортное оборудование, должны обеспечить его надежное крепление. Горожанам, находящимся на улице, стоит избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин.