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Соревнования по скалолазанию прошли в Благовещенске (фото)

Соревнования по скалолазанию прошли в Благовещенске (фото)

Обновлено: 20:23

В воскресенье, 25 марта, в Благовещенске состоялось городское первенство по скалолазанию. В нем приняли участие как дети, так и взрослые спортсмены. Соревнования проводились в школе № 15 и собрали около 20 участников.

Традиционно эти состязания были посвящены памяти Игоря Шерстнева и Анфисы Крашенининой. В октябре 2009 года они погибли под лавиной на склоне Кэмел-пика. Это случилось в Китае, под лавину попали четыре человека, двое смогли спастись, а Игорь и Анфиса нет.

В рамках соревнований участники боролись в нескольких дисциплинах. Существует прохождение дистанции на скорость, на сложность, а также комплексное прохождение. Самым младшим участникам первенства было 9 лет.

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