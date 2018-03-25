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сегодня, 19:15 1

В России запретили печатать рекламу на квитанциях по оплате ЖКУ

В России запретили печатать рекламу на квитанциях по оплате ЖКУ
Фото: prokhab.ru

Госдума запретила размещать рекламу на платежках за ЖКХ, в том числе на их оборотной стороне. Соответствующий закон депутаты приняли в редакции согласительной комиссии, сообщает ИА «Prokhab.ru».

Первоначальная версия закона запрещала размещать на таких документах любую рекламу. Госдума приняла документ в ноябре и отправила закон на одобрение Совета Федерации. Однако депутаты и сенаторы договорились, что сообщения социального характера, которые не подпадают под действие закона о рекламе, могут размещаться на платежках, но только на их обратной стороне.

23 ноября 2017 года этот закон был принят Госдумой, однако спустя шесть дней, 29 ноября, отклонен Советом Федерации. В связи с этим 14 февраля 2018 года была создана согласительная комиссия, которая подготовила обновленную редакцию закона. Ее и одобрила Дума в пятницу 23 марта.

Закон должен вступить в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.

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#ЖКХ #закон

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