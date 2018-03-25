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В Приамурье придут жара и дождь: прогноз погоды на 26 марта

В Приамурье придут жара и дождь: прогноз погоды на 26 марта
Фото: www.meteovesti.ru

В понедельник, 26 марта, в Амурской области ожидается температура до плюс 15 градусов. Причина тому серия циклонических вихрей. Потепление прогнозируют по всему югу Дальнего Востока, но в Благовещенске будет теплее, чем во Владивостоке и Хабаровске.

В южных районах ночью будет малооблачно, без осадков, местами морозный туман, сообщают «Метеовести». Температура – от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем облачно, в большинстве районов пройдут слабые и умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Температура достигнет 10–15 градусов выше нуля.

На севере Приамурья ночью местами пройдет снег. Температура ожидается на уровне 5–10 градусов ниже нуля, местами поднимется до нуля.

Днём осадки разнообразятся: мокрый снег, снег с дождем, дождь. Температура поднимется до плюс 5-10 градусов.

В Благовещенске ночью и днем осадков не будет. Температура с нуля – плюс 2 градусов ночью поднимется до плюс 15 градусов днем, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода #природа

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