В Приамурье придут жара и дождь: прогноз погоды на 26 марта
В понедельник, 26 марта, в Амурской области ожидается температура до плюс 15 градусов. Причина тому серия циклонических вихрей. Потепление прогнозируют по всему югу Дальнего Востока, но в Благовещенске будет теплее, чем во Владивостоке и Хабаровске.
В южных районах ночью будет малооблачно, без осадков, местами морозный туман, сообщают «Метеовести». Температура – от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем облачно, в большинстве районов пройдут слабые и умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Температура достигнет 10–15 градусов выше нуля.
На севере Приамурья ночью местами пройдет снег. Температура ожидается на уровне 5–10 градусов ниже нуля, местами поднимется до нуля.
Днём осадки разнообразятся: мокрый снег, снег с дождем, дождь. Температура поднимется до плюс 5-10 градусов.
В Благовещенске ночью и днем осадков не будет. Температура с нуля – плюс 2 градусов ночью поднимется до плюс 15 градусов днем, сообщает Амурский гидрометцентр.
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