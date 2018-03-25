На Дальнем Востоке России откроют торговый дом товаров из КНДР

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Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе рабочего визита в Пхеньян предложил создать в одном из дальневосточных регионов торговый дом, в котором будут представлена продукция из КНДР.

Министр сказал об этом в ходе восьмого заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, сообщает Минвостокразвития.

По словам Александра Галушки, межрегиональное и приграничное сотрудничество между Россией и КНДР может стать одним из перспективных направлений дальнейшего расширения отношений между странами в торгово-экономической и иных сферах.

«Считаю необходимым создание торгового дома северокорейской продукции в одном из регионов Дальнего Востока России. Также, необходимо проводить выставки товаров, произведенных в КНДР, на территории Дальневосточного федерального округа», – завил Александр Галушка.