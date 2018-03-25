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сегодня, 18:30 7

На Дальнем Востоке России откроют торговый дом товаров из КНДР

На Дальнем Востоке России откроют торговый дом товаров из КНДР
Фото: minvr.ru

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе рабочего визита в Пхеньян предложил создать в одном из дальневосточных регионов торговый дом, в котором будут представлена продукция из КНДР.

Министр сказал об этом в ходе восьмого заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, сообщает Минвостокразвития.

По словам Александра Галушки, межрегиональное и приграничное сотрудничество между Россией и КНДР может стать одним из перспективных направлений дальнейшего расширения отношений между странами в торгово-экономической и иных сферах.

«Считаю необходимым создание торгового дома северокорейской продукции в одном из регионов Дальнего Востока России. Также, необходимо проводить выставки товаров, произведенных в КНДР, на территории Дальневосточного федерального округа», – завил Александр Галушка.

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#Дальний Восток #торговля

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    И что они смогут предложить? Уголь и рабсилу?

  • ямщик

    ямщик
    3 часа назад

    Да они все делают. Ракеты ж делают с водородными боеголовками.

  • 123.rewq

    123.rewq
    3 часа назад

    DimonS

    И что они смогут предложить? Уголь и рабсилу?



    Точно, то же самое, что и Россия, правда у России еще есть нефть и газ, а так да.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Интересно уголь у них лучшего качества, чем райчихинский ?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    СМИ сообщили о планах России построить автомобильный мост в КНДР

    https://www.kp.ru/online/news/3061837/

  • ямщик

    ямщик
    2 часа назад



    ...в октябре прошлого года Москва присоединилась к резолюции ООН и ввела санкции, серьезно ограничивающие сотрудничество нашей страны с Северной Кореей...



    От санкций в отношении кореицев, отсоединиться, и внести в ООН предложение, принять КНДР в ядерный клуб. Было бы по уму.

  • full

    full
    2 часа назад

    А почему в одном из регионов?

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