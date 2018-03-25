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25марта
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В Благовещенске десятилетние дети поднимали штангу

В Благовещенске десятилетние дети поднимали штангу

В воскресенье, 25 марта, в Благовещенске прошли соревнования по тяжелой атлетике. На турнире было около 30 спортсменов, кроме местных, приехали атлеты из Свободного и Екатеринославки. Штангу поднимали даже десятилетние девочки.

Турнир по тяжелой атлетике «Кубок Атлета» проходил в зале функционального многоборья «Атлет». В нем приняли участие спортсмены обоего пола от 10 до 40 лет. Состязания проходили в двух традиционных дисциплинах: «толчок» и «рывок», в разных весовых и возрастных категориях.

Победители получили кубки и грамоты. Кроме того, тяжелоатлеты смогли получить спортивные разряды.

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