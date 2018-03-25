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25марта
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сегодня, 14:39 0

В Приамурье закрыли международную ледовую переправу

В Приамурье закрыли международную ледовую переправу
Фото: t-l.ru

В субботу, 25 марта, в Михайловском районе на реке Амур прекратила свою работу международная грузопассажирская ледовая переправа сообщением Поярково – Сюнькэ. На 25 марта в Приамурье допущены к эксплуатации восемь ледовых переправ и одно место массового выхода на лед – на Бурейском водохранилище.

Областное управление МЧС России напоминает, что при передвижении по ледовым переправам необходимо выезжать на лед медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 километров в час. Перед выездом на лёд необходимо отстегнуть ремни безопасности. На ледовой переправе запрещено останавливаться, делать рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим. Нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) не рекомендуется.

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#МЧС #транспорт #таможня

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