Один из погибших в аварии амурчан ехал на похороны дедушки

Фото: www.instagram.com/dtp_belogorsk

Как стало известно ИА «Амур.инфо», все трое погибших в аварии на 13 километре подъезда к Благовещенску были мужчинами. Двое из них являлись уроженцами села Савельевка Белогорского района. Об этом редакции рассказала родственница одного из погибших.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ночью 25 марта на трассе в 13 километрах от Благовещенска разбился легковой автомобиль Toyota Allion. Водитель не справился с управлением, и машина вылетела с проезжей части. Двое человек погибли на месте происшествия, третий скончался от травм в больнице.

Возраст двух погибших молодых людей – 18 и 28 лет. У более старшего из них скончался дедушка в селе Лохвицы Белогорского района, и в воскресенье, 25 марта, его хоронили. Родственница считает, что на эти похороны и ехал парень.