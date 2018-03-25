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сегодня, 14:32 2

Один из погибших в аварии амурчан ехал на похороны дедушки

Один из погибших в аварии амурчан ехал на похороны дедушки
Фото: www.instagram.com/dtp_belogorsk

Как стало известно ИА «Амур.инфо», все трое погибших в аварии на 13 километре подъезда к Благовещенску были мужчинами. Двое из них являлись уроженцами села Савельевка Белогорского района. Об этом редакции рассказала родственница одного из погибших.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ночью 25 марта на трассе в 13 километрах от Благовещенска разбился легковой автомобиль Toyota Allion. Водитель не справился с управлением, и машина вылетела с проезжей части. Двое человек погибли на месте происшествия, третий скончался от травм в больнице.

Возраст двух погибших молодых людей – 18 и 28 лет. У более старшего из них скончался дедушка в селе Лохвицы Белогорского района, и в воскресенье, 25 марта, его хоронили. Родственница считает, что на эти похороны и ехал парень.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Rak900

    Rak900
    2 часа назад

    найс на похороны ехать пьяными..

  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    увы,некоторые так справляются с внезапным горем...соболезнование выражаю родным

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