Российских дипломатов собираются выслать из 20 государств

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«Беспрецедентный скоординированный раунд выдворений начнется в понедельник, 26 марта, с отзыва посла Европейского союза в Москве на четыре недели», – пишет The Times.

Соответствующее решение было принято 22 марта на саммите Евросоюза в Брюсселе. Тогда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй снова обвинила РФ в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов согласились Литва, Ирландия, Франция и Германия.

По данным газеты, выслать сотрудников российских диппредставительств готовы также Чехия, Нидерланды, Болгария, Дания, Эстония, Латвия. Другие страны из списка 20 возможных участников в издании не приводятся. США также рассматривают подобный вариант, но «пока не определились с мерами в отношении Москвы».