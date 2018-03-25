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сегодня, 14:18 1

Российских дипломатов собираются выслать из 20 государств

Российских дипломатов собираются выслать из 20 государств
Фото: www.vesti.ru

Выслать сотрудников российских посольств из-за «дела Скрипаля» готовы 20 государств, сообщают «Известия» со ссылкой на британскую газету The Times. «Раунд выдворений» начнется в понедельник, 26 марта.

«Беспрецедентный скоординированный раунд выдворений начнется в понедельник, 26 марта, с отзыва посла Европейского союза в Москве на четыре недели», – пишет The Times.

Соответствующее решение было принято 22 марта на саммите Евросоюза в Брюсселе. Тогда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй снова обвинила РФ в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов согласились Литва, Ирландия, Франция и Германия.

По данным газеты, выслать сотрудников российских диппредставительств готовы также Чехия, Нидерланды, Болгария, Дания, Эстония, Латвия. Другие страны из списка 20 возможных участников в издании не приводятся. США также рассматривают подобный вариант, но «пока не определились с мерами в отношении Москвы».

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#российская власть

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    42 минуты назад

    лживый мир-шестёрки выстроились в очередь гавкнуть на Россию

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