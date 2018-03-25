Юные амурские квнщики из Усть-Нюкжи прошли в финал всероссийской Юниор-лиги

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22 и 23 марта в Москве прошли полуфиналы всероссийской телевизионной Юниор-лиги КВН. В одной из четырех игр участвовала команда из Амурской области – «Мистер Ха» из поселка Усть-Нюкжа Тындинского района. По итогам амурчане прошли в финал, который состоится 27 апреля.

В четырех полуфиналах играли 20 команд. Кроме амручан, здесь были и другие дальневосточники: из Якутии, Приморья, Хабаровского края. В финал смогли пройти только шесть коллективов: четыре напрямую – с первого места, а еще две взяли добором.

В каждой игре полуфиналисты сыграли по два конкурса: «Фристайл» и «Биатлон». В своей игре амурчане заняли второе место, уступив московской команде «Классики». Но путем добора «Мистер Ха» взяли в финал, который состоится 27 апреля. Кроме ребят из Усть-Нюкжи, в шестерку лучших попали еще две дальневосточные команды «Школьная сборная города Хабаровска» и «Крайне северные» из поселка Кызыл-Сыр Республики Саха (Якутия).