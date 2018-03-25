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сегодня, 13:21 0

Эксперты предсказывают ледяные заторы на Амуре

Эксперты предсказывают ледяные заторы на Амуре
Фото: Якутия.Инфо

Эксперты Центра «Антистихия» предсказывают угрозу заторов на ряде российских рек, в том числе, и на Амуре, сообщают РИА Новости. В этом году толщина льда составляет 120 % от нормы, а вероятность образования затора – 30 %.

Амурские гидрометеорологии считают, что ситуация на реке не сильно отличается от других годов.

«Действительно, в этом году лед на Амуре толще, но это увеличение некритичное для прохождения ледохода, – рассказала заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина. – А 30-процентная вероятность появления заторов – это невысокая вероятность. Конечно, у нас на Амуре есть опасные участки – в районе Ушакова, Джалинды. Но там угроза образования заторов имеется каждый год, и к этому необходимо готовиться».

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#природа #происшествия

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