Ночью в благовещенской пятиэтажке возник пожар

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Ночью в воскресенье, 25 марта, в Благовещенске произошло возгорание в пятиэтажном жилом доме по улице Лазо. На место происшествия вызвали пожарных.

На момент прибытия расчетов во втором подъезде на втором этаже горела электрощитовая. В течение двух минут прибывшие огнеборцы потушили открытое горение с помощью огнетушителя.

Огонь повредил электрощитовую на площади около 0,5 квадратного метра. Дальнейшего распространения огня на соседние квартиры сотрудники МЧС не допустили. Обстоятельства и причина пожара выясняются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.