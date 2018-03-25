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Ночью в благовещенской пятиэтажке возник пожар

Ночью в благовещенской пятиэтажке возник пожар
Фото: 28.mchs.gov.ru

Ночью в воскресенье, 25 марта, в Благовещенске произошло возгорание в пятиэтажном жилом доме по улице Лазо. На место происшествия вызвали пожарных.

На момент прибытия расчетов во втором подъезде на втором этаже горела электрощитовая. В течение двух минут прибывшие огнеборцы потушили открытое горение с помощью огнетушителя.

Огонь повредил электрощитовую на площади около 0,5 квадратного метра. Дальнейшего распространения огня на соседние квартиры сотрудники МЧС не допустили. Обстоятельства и причина пожара выясняются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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#МЧС #пожары #происшествия

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