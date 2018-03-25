Микрорайон Европейский третий день живет без водоснабжения

С пятницы, 23 марта, во всех жилых домах микрорайона Европейский почти полностью отключено и горячее, и холодное водоснабжение. Воду включают на несколько часов в день, чтобы жильцы могли запастись ею. Подвоз не организован.

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жильцы микрорайона Европейский, расположенного на окраине областного центра на территории Благовещенского района. В пятницу, 23 марта, во всех домах здесь отключили и горячее, и холодное водоснабжение. Воду не вернули до сих пор.

«Одному дому хотя бы заранее сообщили об отключении – у них другая управляющая компания, – рассказала жительница микрорайона. – А нам не сказали. Вода утром сегодня была пару часов, и всё. Я звонила в ЕДДС – направили в управляющую компанию. Там сказали, что проблема в поломанном насосе, общем на весь микрорайон. Но кто его должен ремонтировать, неизвестно».

В управляющей компании «Управдом» подтвердили, что заявка к ним поступила 23 марта в 21:30. Произошла авария на насосной станции, в связи с чем выполнили отключение водоснабжения. Поскольку нет возможности организовать подвоз воды, то дважды в день включают водоснабжение: с 7 до 9 часов и с 18 до 20 часов. За это время люди могут запастись водой.

Вопрос ремонта насоса, добавили в управляющей компании, пока остается открытым. Его должны решить в понедельник на уровне администрации Благовещенского района, поскольку непонятно, кто является собственником насосной станции.