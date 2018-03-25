Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25марта
Предыдущая новость
сегодня, 11:51 0

Во дворе благовещенского дома вывалили кучу мусора

Во дворе благовещенского дома вывалили кучу мусора

Во дворе жилого дома в Благовещенске в воскресенье утром, 25 марта, появилась куча мусора. кто-то выгрузил машину бытовых отходов около детской площадки.

Это случилось во дворе по адресу: улица Ленина, 184. Жительница дома Юлия сообщила корреспонденту ИА «Амур.инфо», что еще накануне вечером во дворе ничего не было.

«Я утром выглянула посмотреть на погоду и увидела эту кучу, – рассказала девушка. – Либо ночью кто-то мусор привез, либо рано утром. Вывалили его неподалеку от мусорных контейнеров, но это точно мусор не из них – у нас так много его нет».

Жительница дома обратилась в управляющую компанию, где ей сказали, что жалоба уже поступила. Но вывезти чужой мусор смогут только в понедельник.

«А сейчас ветер раскидывает всё по двору, – пояснила Юлия. – Совсем рядом дети играют на площадке».

Просмотров всего: 176

#ЖКХ #происшествия

распечатать


Происшествия 1

В Свободном неизвестные незаконно повесили баннер против абортов
Происшествия 4

Смертельное ДТП: на подъезде к Благовещенску погибли три человека
Культура 2

Амурчан призывают помочь восстановить сгоревшую библиотеку
Происшествия 13

Благовещенец предложил полицейскому взятку 200 тысяч за поддельный алкоголь
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь