Во дворе благовещенского дома вывалили кучу мусора

Во дворе жилого дома в Благовещенске в воскресенье утром, 25 марта, появилась куча мусора. кто-то выгрузил машину бытовых отходов около детской площадки.

Это случилось во дворе по адресу: улица Ленина, 184. Жительница дома Юлия сообщила корреспонденту ИА «Амур.инфо», что еще накануне вечером во дворе ничего не было.

«Я утром выглянула посмотреть на погоду и увидела эту кучу, – рассказала девушка. – Либо ночью кто-то мусор привез, либо рано утром. Вывалили его неподалеку от мусорных контейнеров, но это точно мусор не из них – у нас так много его нет».

Жительница дома обратилась в управляющую компанию, где ей сказали, что жалоба уже поступила. Но вывезти чужой мусор смогут только в понедельник.

«А сейчас ветер раскидывает всё по двору, – пояснила Юлия. – Совсем рядом дети играют на площадке».