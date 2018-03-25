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сегодня, 11:21 1

В Свободном неизвестные незаконно повесили баннер против абортов

В Свободном неизвестные незаконно повесили баннер против абортов

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители Свободного, которые сообщили, что перед больницей на дороге появился агрессивный баннер направленный против абортов. На черном фоне крупно написано: «Моя мама меня убила». И подпись: «Нерожденный ребенок».

Баннер появился на улице Луговой несколько дней назад, очевидцы заметили его 23 марта. «Это профилактика абортов такая или обвинение матерей в убийстве, а врачей – в пособничестве?» – возмущенно спрашивают свободнецы.

В администрации города сообщили, что к установке этого баннера муниципалитет отношения не имеет. Городские власти тоже узнали о нем в пятницу, 23 марта. Связавшись с горбольницей, они выяснили, что это и не инициатива медиков. А после проверки выяснилось, что разрешения на установку баннера никто не выдавал, неизвестные разместили его незаконно.

В тот же день было дано указание демонтировать плакат, что и было выполнено. На сегодняшний день его на дороге нет.

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#здоровье #происшествия #Свободный

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