Смертельное ДТП: на подъезде к Благовещенску погибли три человека

Фото: www.instagram.com/dtp_belogorsk

Обновлено: 10:40



На трассе Благовещенск – Белогорск произошло серьезное ДТП. В соцсетях появились фотографии разбитой иномарки. Полиция сообщает о том, что двое человек погибли на месте происшествия, третий скончался в больнице от полученных травм.

Происшествие случилось в субботу, 24 марта. Легковой автомобиль Toyota Allion, двигавшийся со стороны Белогорска, выехал с проезжей части и разбился. Машина сильно пострадала. Возможно, в салоне находились люди в нетрезвом состоянии – рядом с машиной были бутылки из-под алкоголя.

В пресс-службе областного управления МВД подтвердили факт ДТП, уточнив, что оно произошло на 13 километре подъезда к Благовещенску. Водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части, совершил опрокидывание. Два человека погибли на месте, третий скончался от полученных травм в больнице. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.