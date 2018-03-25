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Смертельное ДТП: на подъезде к Благовещенску погибли три человека

Смертельное ДТП: на подъезде к Благовещенску погибли три человека
Фото: www.instagram.com/dtp_belogorsk

Обновлено: 10:40

На трассе Благовещенск – Белогорск произошло серьезное ДТП. В соцсетях появились фотографии разбитой иномарки. Полиция сообщает о том, что двое человек погибли на месте происшествия, третий скончался в больнице от полученных травм.

Происшествие случилось в субботу, 24 марта. Легковой автомобиль Toyota Allion, двигавшийся со стороны Белогорска, выехал с проезжей части и разбился. Машина сильно пострадала. Возможно, в салоне находились люди в нетрезвом состоянии – рядом с машиной были бутылки из-под алкоголя.

В пресс-службе областного управления МВД подтвердили факт ДТП, уточнив, что оно произошло на 13 километре подъезда к Благовещенску. Водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части, совершил опрокидывание. Два человека погибли на месте, третий скончался от полученных травм в больнице. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Соболезнование семьям погибшим...гибнут большинство молодых людей...

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Мда... Что тут сказать? Естественный отбор...

    И кого-то уберегли ангелы от встречи с идиотами...

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    1 час назад

    ++++++++++

  • Prokaznik

    Prokaznik
    2 минуты назад

    Да,главное с собой никого не прихватили.

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