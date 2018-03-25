Центробанк допускает подорожание бензина в 2018 году на 5,3 %

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Повышение акциза в 2018 году проходит в два этапа: с 1 января и с 1 июня.

«В целом за год акцизы на автомобильный бензин в среднем вырастут на 17 %, что приведет к росту цен за 1 литр бензина на 2 рубля 7 копеек. Рост акциза на дизельное топливо составит 11,4 %, что вызовет повышение цены за 1 литр дизельного топлива на 76 копеек», – говорится в докладе.

Исходя из этого, стоимость бензина может вырасти на 5,3 %, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на доклад регулятора о денежно-кредитной политике.

«Полный перенос двукратного повышения акцизов в розничную цену бензина и дизельного топлива при прочих равных условиях приведет к росту цен указанных товаров на 5,3 и 1,9 % соответственно, что внесет в годовую инфляцию около 0,14 п.п.», – отмечают в ЦБ.