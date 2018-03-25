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сегодня, 09:13 15

Центробанк допускает подорожание бензина в 2018 году на 5,3 %

Центробанк допускает подорожание бензина в 2018 году на 5,3 %
Фото: www.gazeta.ru

Банк России допустил, что в 2018 году цены на бензин могут вырасти на 5,3 % при полном переносе повышения акцизов в розницу. Ранее власти заявляли, что рост акцизов не приведет к росту розничных цен на топливо.

Повышение акциза в 2018 году проходит в два этапа: с 1 января и с 1 июня.

«В целом за год акцизы на автомобильный бензин в среднем вырастут на 17 %, что приведет к росту цен за 1 литр бензина на 2 рубля 7 копеек. Рост акциза на дизельное топливо составит 11,4 %, что вызовет повышение цены за 1 литр дизельного топлива на 76 копеек», – говорится в докладе.

Исходя из этого, стоимость бензина может вырасти на 5,3 %, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на доклад регулятора о денежно-кредитной политике.

«Полный перенос двукратного повышения акцизов в розничную цену бензина и дизельного топлива при прочих равных условиях приведет к росту цен указанных товаров на 5,3 и 1,9 % соответственно, что внесет в годовую инфляцию около 0,14 п.п.», – отмечают в ЦБ.

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#цены #экономика #энергетика

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Отток капитала: деньги бегут из России.

    ЦБ ухудшил прогноз на 2018 год по оттоку капитала из России до $19 млрд.

    https://www.gazeta.ru/business/2018/03/23/11693425.shtml?updated

  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    Плюс повышение НДС, НДФЛ, отмена льгот и прочее. Работайте, братья!

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Президент Владимир Путин в четверг провел рабочую встречу с министром финансов Антоном Силуановым. Тема для обсуждения — финансовое обеспечение приоритетных направлений, заявленных президентом в послании Федеральному Собранию. Накануне правительство обсуждало варианты «настройки налоговой системы».

    «Мы готовим сейчас предложения в области налогов, которые позволят увеличить собственную ресурсную базу предприятий, увеличив прибыль предприятий и тем самым создав источники для инвестиций», — рассказал Силуанов президенту.

    Он пообещал, что «в целом налоговое бремя не будет увеличено». Но придется больше работать «с точки зрения улучшения сбора налогов».

    Еще один потенциальный источник средств для исполнения президентских планов — перераспределение расходов внутри отдельных статей. Бюджеты регионов Минфин тоже оценит на предмет излишков и возможности перераспределения расходной части. По словам Силуанова, необходимо создать условия для того, чтобы «региональные бюджеты были заинтересованы в первую очередь в зарабатывании собственных средств и также сделали структурные изменения своих расходов на приоритеты в тех ключевых отраслях, которые обозначены в вашем послании».

    Антон Силуанов говорил, что поправки в Налоговый кодекс надо принять весеннюю сессию 2018 года, чтобы они начали действовать уже с 1 января 2019 года. Но какой именно из предложенных вариантов выберет президент, пока неизвестно.

    https://www.gazeta.ru/business/2018/03/22/11692297.shtml

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    вы понимаете, люди, как вас имеют вот эти паразитирующие комментаторы, которые кидаются на оппозицию и воспевающие политико-=экономический курс внутри России?.. Вы понимаете, что эти персонажи нашу страну ведут к развалу и гражданскому противостоянию?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    После 18 марта центробанк может прогонозировать подорожание чего угодно.

  • Васёк

    Васёк
    2 часа назад

    76,69% населения нравится это

  • vitl33

    vitl33
    1 час назад

    Васёк76,69% населения нравится это


    Ну не 76, а 55 где-то и то из тех кто пришёл на выборы...Уж цифры конечно сильно приукрасили. Но факт остаётся фактом

  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    1 час назад

    И как мы будем слазить с нефтяной иглы, если все налоги и цены на бенз поднимаем? Так частного бизнеса ещё меньше станет.

  • vitl33

    vitl33
    1 час назад

    Но по большому счёту 5% это стандартное повышение цен на бензин в год, при условии что инфляция 8-10%

  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Большинству населения,а это около 70 процентов проголосовавших,это повышение понравится,так,как они довольны,проводимой внутренней политикой президента и правительства,ну а меньшей части населения,это повышение не понравится,побеждает большинство,я рада за них.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    37 минут назад

    vitl33

    Но по большому счёту 5% это стандартное повышение цен на бензин в год, при условии что инфляция 8-10%



    Действительно ведь ЦБ врёт ведь у них

    Инфляция февраль 2018 года, 2,2%

    Цель по инфляции, 4,0%

  • anschutka

    anschutka
    26 минут назад

    Ну вот и средства на обещанный Путиным рывок находятся. И это только начало, ведь кругомвраги

  • vertex

    vertex
    25 минут назад

    anschutka

    Ну вот и средства на обещанный Путиным рывок находятся. И это только начало, ведь кругомвраги



  • Перметрин

    Перметрин
    19 минут назад

    Переходим наэле

  • Перметрин

    Перметрин
    15 минут назад

    Переходим на электричество..)))

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