Амурчан призывают помочь восстановить сгоревшую библиотеку

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В социальных сетях Приамурья объявлен сбор книг для сгоревшей библиотеки Серышевского района. Неравнодушных просят поделиться изданиями различных жанров.

«Друзья, у наших коллег из Серышевского района случилось горе – пожар в библиотеке. В огне погибло около 30 тысяч книг. Огромная просьба помочь восстановить библиотеку. Нужны справочники, энциклопедии, книги по школьной программе, художественная литература», – такое обращение размещено на страничках в социальных сетях нескольких ведомств, в том числе областного министерства культуры.

Книги можно приносить в Амурский областной дом народного творчества и Амусркую областную научную библиотеку.

Как сообщало Амур.инфо, районную библиотеку в Серышеве практически уничтожил пожар, который произошел рано утром 24 марта. От огня пострадало порядка 30 тысяч книг. Причины ЧП выясняются.