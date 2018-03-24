Около 50 благовещенских велосипедистов отметили Час Земли (фото)

Погода благоприятствовала – в городе в субботу, 24 марта, было безветренно и тепло. К 20 часам на площади имени Ленина начали собираться люди на двух колесах. Многие из них давно знакомы между собой – это участники велоклуба «Амурбайк». Отметить Час Земли собрались около 50 водителей двухколесных транспортных средств. Сопровождения ДПС на этом мероприятии не было, так как акция не планировалась как массовая. Всех велосипедистов предупредили о соблюдении правил – не разгоняться, по краю дороги двигаться по одному, на перекрестках спешиваться.

Час Земли отмечается во всем мире. Эта экологическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы призывает выключить электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. В 2018 году международный Час Земли проводят в 11-й раз. В 2010 году к акции присоединился Благовещенск.

После небольшого инструктажа велосипедисты сделали несколько разминочных кругов по площади. Старт заезда совпал с выключением подсветки на зданиях администрации Амурской области, администрации Благовещенска, областной научной библиотеки имени Муравьева-Амурского и областной филармонии.

С площади имени Ленина велосипедисты выехали на Краснофлотскую, мимо Триумфальной арки через площадь Победы доехали до Калинина, по которой выехали на Горького и проследовали до Театральной. Далее небольшая велоколонна проехала до Краснофлотской и завершила пробег на площади Ленина. Прохождение маршрута заняло около часа. Велосипедисты двигались по правому краю проезжей части и по тротуару, где в это время было совсем немного пешеходов. Автомобилисты приветствовали двухколесных участников дорожного движения сигналами.

«Это был самый теплый Час Земли из тех трех, что мы провели! Теплая, безветренная погода, замечательное настроение. Акция обошлась без эксцессов», – прокомментировал представитель клуба «Амурбайк» Станислав Кряжев.

Участники «Амурбайка» готовятся к весеннему марафону. Проведение спортивного мероприятия запланировано на конец мая, местом проведения станет район золоотвала. «Следите за нашими новостями в социальных сетях и на форуме клуба. Всем спасибо, было здорово!» – в завершение встречи поблагодарил велосипедистов Станислав.