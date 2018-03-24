Снег с дождем: прогноз погоды в Приамурье на 25 марта

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25 марта в Приамурье ожидается ухудшение погоды. Местами пройдут слабые и умеренные осадки: снег, мокрый снег, снег с дождем. Ветер северный, северо-западный разгонится до 2-7 метров в секунду, порывы – до 12-17 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от минус 3 до плюс 2, местами – до 13 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до 9…14 градусов.

В Благовещенске ожидается переменная облачность. Во второй половине ночи и первой половине дня ожидается слабый мокрый снег. Ветер подует с северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, с порывами до 11-16 метров в секунду. Температура ночью будет держаться в пределах от минус 1 до плюс 1. Днём потеплеет до 11…13 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.