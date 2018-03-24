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24 марта 2018, 22:01 1

В воинских частях Амурской области учились противостоять терроризму

В воинских частях Амурской области учились противостоять терроризму
Фото: tengrinews.kz

В Восточном военном округе состоялась проверка готовности подразделений антитеррора. Участие приняли несколько тысяч человек, несколько сотен боевой и спецтехники. Тренировки подразделений прошли в том числе в Амурской области.

Помимо Приамурья, противодействовать терроризму учились в других соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Сахалинской области, Еврейской автономной области, сообщает tvzvezda.

В учениях были задействованы порядка трех тысяч человек, более 300 единиц боевой и спецтехники. В частности бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун». Во время учений отрабатывались действия по блокированию и ликвидации условных террористов, эвакуации условно раненных военнослужащих и так далее. Для максимальной реалистичности военные использовали средства имитации, холостые боеприпасы, взрывпакеты.

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#военные

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