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24 марта 2018, 21:48 1

Амурская живопись имеет репинские корни

Амурская живопись имеет репинские корни

В Амурском краеведческом музее прошла лекция по истории изобразительного искусства Приамурья. Член Союза художников России рассказала пришедшим об особенностях художественной культуры в городах Дальнего Востока на рубеже XIX-XX веков.

Автор лекции – член Союза художников России, кандидат педагогических наук Елена Демченко. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Страницы прошлого листая…», посвященного 160-летию образования Амурской области. Послушать об истории развития амурской живописи с 1920 года пришли в основном ученики и преподаватели художественной школы. Прозвучало, что основоположниками художественной школы Приамурья были Георгий Белащенко и Петр Евстафьев, который был учеником Ильи Репина – известного русского живописца

Слушатели узнали также, что на рубеже 20 и 21 веков два амурских художника сделали открытия в живописи, которые было сложно предугадать. Александр Тихомиров изобрел и запатентовал уникальное направление «оконопись» – изображение святых ликов на старинных деревянных ставнях домов. А художник Николай Савченко изобрел направление «контрфактура» – нанесение несколько слоев разных красок и выцарапывание на них рисунка, чтобы получить игру света, тонов и полутонов.

В фондах Амурского краеведческого музея находятся лучшие образцы живописи и скульптуры амурских художников. Также на втором этаже экспонируется выставка работ Петра Евстафьева и Александра Тихомирова. Памяти открывателя жанра оконописи отдан отдельный зал.

Следующая лекция в рамках проекта пройдет в музее 4 апреля в 17:00. Директор Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области расскажет об истории исследования археологического памятника «Албазинская крепость». Вход 100 рублей.

Проект «Страницы прошлого листая…» стартовал в феврале 2018 года. Всего запланировано 11 лекций по истории, культуре, архитектуре, палеонтологии и другим темам. Встречи будут проходить раз в месяц в краеведческом музее до конца года. Более подробно о мероприятии можно будет прочесть в рубрике «Культпросвет».

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#Культпросвет #культура

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