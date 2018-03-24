Благовещенец предложил полицейскому взятку 200 тысяч за поддельный алкоголь

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В областном центре возбуждено уголовное дело в отношении горожанина, который пытался дать полицейскому взятку. Взамен правоохранитель должен был оставить благовещенцу контрафактный алкоголь.

Около 2 000 литров поддельной алкогольной продукции обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Благовещенский» при проведении оперативно-розыскных мероприятий. В рефрижераторе на одной из городских баз полицейские нашли коробки с бутылками алкоголя, промаркированными специальными акцизными марками с признаками подделки, а также канистры и пластиковые бутылки со спиртосодержащей жидкостью.

Хозяин контрафакта предложил начальнику отделения ОЭБиПК 200 тысяч рублей, чтобы полиция не изымала спиртосодержащую продукцию. При передаче денег мужчина был задержан. По факту обнаружения алкогольной продукции с признаками контрафактности проводится проверка, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По факту дачи взятки амурское следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Дача взятки». Мужчине грозит штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы сроком от 7 до 12 лет.