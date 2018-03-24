В Благовещенских торговых центрах собирали деньги в обмен на белые шарики

В нескольких торговых центрах Благовещенска 24 марта прошла акция «Белая ромашка». Организаторы вручали воздушные шарики белого цвета, а участники делали пожертвования в специальные ящики. Акция приурочена ко дню борьбы с опасным заболеванием.

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В этот день в нескольких торговых центрах города прошла акция «Белая ромашка». Тем, кто делал пожертвования, дарили белые шарики с надписью «Я сделал добро». Прошедшее мероприятие – это совместная акция областного противотуберкулезного диспансера и общественной организацией «Ротари». Участие в ней также приняли студенты АГМА.

«Цель акции – привлечь внимание общественности к проблеме туберкулеза, напомнить, что надо ежегодно делать флюорографию, вовремя прививать детей. Кроме того, определенные пожертвования, которые делают люди, – большое им спасибо за это – идут на закупку медицинского оборудования для детского отделения. К примеру, за счет таких акций закупили оборудование для физиотерапевтического детского отделения. Когда есть бюджетная брешь, бывает, мы пытаемся ее закрыть, и нам это удается с помощью ротарианцев и населения города, то есть идет закупка оборудования», – рассказал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Валерий Ильин.

Кроме того, совместно с общественной организацией, противотуберкулезный диспансер реализует программу «Нет детскому туберкулезу». В благовещенских торговых центрах круглый год стоят стационарные ящики, в которые также можно сделать пожертвования. Собранные средства идут на закупку необходимого оборудования для детского отделения тубдиспансера. Во время сегодняшней акции, примерно за 2 часа удалось собрать чуть больше 15,5 тысячи рублей.

По словам главного врача, в Приамурье ежегодно отмечается снижение заболеваемости этим серьезным легочным заболеванием. Согласно данным федерального регистра, в Амурской области 2 150 человек больны туберкулезом активной группы. В эту группу входят пациенты, которые требуют лечения в стационаре или амбулаторно.