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сегодня, 18:37 1

Хоккейная команда из Райчихинска примет участие в играх НХЛ

Хоккейная команда из Райчихинска примет участие в играх НХЛ
Фото: rsport.ria.ru

Райчихинская хоккейная команда «Авторитет» представит Амурскую область в финальном турнире Ночной Хоккейной Лиги среди команд-любителей старше 18 лет. Представлять Приамурье на играх спортсмены-любители будут третий год подряд.

Хоккеисты города угольщиков были на голову выше соперников в играх регионального этапа. Они одержали – 14 побед в 16 матчах, сообщили в областном минспорта. Всего в турнире участвовали 5 команд, четыре из которых представляли областной центр. «Авторитет» опередил ближайшего преследователя – команду «Метеор» на 15 очков и получил право выступить в финале Лиги любительского хоккея, который пройдет в мае в Сочи.

Лучшим игроком у «Авторитета» был признан защитник Василий Сивцов. Это уже не первый успех райчихинских хоккеистов. В 2016 и 2017 годах они также участвовали в финале НХЛ и занимали соответственно 9 и 10 место среди 34 сильнейших любительских команд России.

В ветеранском турнире Ночной Хоккейной Лиги 40+, Амурскую область представит благовещенский «Темп».

Ночная Хоккейная Лига – ведущая российская любительская спортивная организация, не имеющая аналогов в стране и мире. Фактически это любительский чемпионат страны по хоккею. Лига была основана 15 декабря 2011 года по инициативе президента Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Ночной лига называется, потому что все матчи проходят в вечернее время, так как играют в ней любители, днем занятые на работе.

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