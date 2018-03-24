В Благовещенске строят перевернутый вверх ногами дом

Фото: news.vse42.ru

Перевернутый дом – необычный аттракцион, который есть в некоторых городах страны. Планировка сделана таким образом, что кажется, будто человек перемещается по потолку, когда на самом деле он ходит по полу. В таких домах получаются интересные фотографии.

В Приамурье задумал и воплотил идею в жизнь благовещенский предприниматель Виталий. По словам мужчины, он искал для реализации яркую неординарную идею и наткнулся на подобные строения. Конструкцию для необычного дома Виталий заказал в Ставрополе. Оттуда же приехала и бригада, которая по готовому проекту возвела основу. Обшивкой теперь занимаются местные мастера.

Дом с потолком вместо пола двухэтажный и имеет небольшой наклон. Виталий рассказал, что постройка будет непохожа на уже существующие аналоги. Он попытался внести в него изюминку. Правда, все секреты мужчина открывать не стал.

«Могу одно сказать: я старался сделать дом еще более интересным. Я посмотрел все дома, которые есть у нас в России, и, чтобы не повторяться, я стараюсь какие-то вещи делать не совсем ординарными. Это будет не просто перевернутый дом в классическом понимании, а будут еще некоторые моменты, что-то стилизованное. К примеру, акцент будет на картины какие-то. К тому же он под наклоном, и пол там неровный, так что будет необычное ощущение для вестибулярного аппарата.

В общем, я постарался уйти от стандарта. И в принципе, он поэтому будет не просто сайдингом обшит, а будет снаружи вагонкой обшиваться, вагонку окрасят в несколько цветов. И горпарк я выбрал, потому что вокруг деревья, зелень, и он в общую концепцию вписался неплохо», – поделился предприниматель.

Завершить работы Виталий планирует к началу мая. И уже 1 мая, в день открытия сезона парков, он собирается пригласить горожан в необычный аттракцион.

Ориентировочно, побродить по неординарному дому можно будет за 250 рублей. Во сколько проект обошелся самому предпринимателю, он говорить не стал. «Это секрет, но, по большому счету, это сравнимо со строительством полноценного дома. Те, кто в этом понимают, думаю, знают, что стоит это не один и не два миллиона рублей», – подытожил он.