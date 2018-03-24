В Серышевском районе от огня пострадало 30 тысяч книг

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В Серышевском районе огонь практически уничтожил районную библиотеку. По предварительным данным, от огня пострадало порядка 30 тысяч книг. Причины произошедшего выясняются.

Сообщение о пожаре в районной библиотеке Серышева по улице Пионерской поступило в 4:50 утра 24 марта. К месту пожара оперативно прибыли 8 огнеборцев и три единицы техники пожарной части № 63 посёлка Серышево. Через 52 минуты открытое горение было ликвидировано. Одноэтажное здание библиотеки повреждено огнём внутри на площади около 150 квадратных метров. Кровля здания уничтожена полностью. Пострадавших нет.

Для установления причины ЧП из Благовещенска на место выехали специалисты испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС России по Амурской области. Также на место выехала министр культуры и национальной политики Амурской области Ольга Юркова.

«По информации района, почему-то не сработала пожарная сигнализация. По предварительным данным, порядка 30 тысяч книг пострадало. Уже началась оценочная работа, и в понедельник она будет продолжена. Будет решаться, как восстанавливать здание и подлежит ли оно восстановлению. Также будем принимать меры по пополнению библиотечного фонда и размещению библиотеки пока в других помещениях. Вопрос дальнейшего размещения библиотеки будем обсуждать совместно с главой», – рассказала Ольга Юркова.

По информации министра, в районную комиссию по установлению размера ущерба вошли специалисты комитета по имуществу, архитектуры и строительству, а также местного отдела культуры.