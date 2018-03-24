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В Благовещенске стартовал всероссийский турнир по боксу

В Благовещенске стартовал всероссийский турнир по боксу

В благовещенском спорткомплексе «Юность» начались пятые Всероссийские соревнования по боксу. За звание сильнейших два дня будут бороться 140 спортсменов из нескольких дальневосточных городов.

Участники разделены на две возрастные категории: 15-16 лет и 17-18 лет. На турнир приехали спортсмены из разных уголков Приамурья, а также из Хабаровска и Владивостока. Соревнования называются «Русь молодая» и посвящены памяти погибшего боксера Семена Лисунова.

Проходящим состязаниям присвоен класс «Б» – это значит, что победители могут на одну ступень приблизиться к званию кандидата в мастера спорта. По словам главного судьи соревнований, который приехал из Владивостока, у Благовещенска есть все шансы через год-полтора впервые принять турнир класса «А». Победители этих состязаний сразу получают возможность сделать КМС по боксу.

Церемония закрытия и награждение победителей турнира состоятся в воскресенье, 25 марта.

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