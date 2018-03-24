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сегодня, 15:10 0

В Приамурье наградили лучших работников культуры

В Приамурье наградили лучших работников культуры

В Благовещенске чествовали лучших работников культуры. Торжественное мероприятие прошло в ОКЦ, и было приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта. Помимо церемонии награждения, прошла необычная выставка, рассказывающая о хобби талантливых сотрудников.

На выставке можно было увидеть различные работы: резьбу по дереву, картины, разные поделки.

На торжественном собрании отметили лучших сотрудники. Замначальника управления культуры благовещенской администрации Лидия Амплеенкова была удостоена звания Заслуженный работник культуры Амурской области. Нескольким видным деятелям искусства вручили благодарственные письма губернатора.

На торжестве присутствовала и официальная делегация из Китая во главе с начальником управления культуры и телерадиовещания города Хэйхэ. С гостями из Поднебесной обсудили планы по сотрудничеству между двумя приграничными городами в этом году. Обсудили библиотечное сотрудничество, а также дальнейшее сотрудничество в рамках международного российско-китайского оркестра.

В Амурской области в сфере культуры трудится почти три тысячи человек. Из них 439 – это работники учреждений культуры Благовещенска.

Более подробно о мероприятии можно прочитать «Культпросвет».

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#жизнь #концерты #Культпросвет #праздники

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