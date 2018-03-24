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сегодня, 14:13 0

В Приамурье спрогнозировали пожары в населенных пунктах

В Приамурье спрогнозировали пожары в населенных пунктах
Фото: nm45.ru

Амурская область вошла в число территорий с повышенным риском перехода природных пожаров и палов сухой травы на населенные пункты. В этом списке Приамурье оказалось единственным регионом Дальнего Востока.

Огонь от природных пожаров и палов сухой травы в 2018 году может угрожать 12 регионам шести федеральных округов России. Об этом со ссылкой на Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России – центр «Антистихия», сообщают РИА Новости.

«Наибольшая вероятность ЧС и происшествий в связи с переходом огня от палов сухой растительности и природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики в 2018 году сохраняется на территории Сибирского (Забайкальский, Красноярский края, Республики Бурятия, Хакасия, Иркутская область), Дальневосточного (Амурская область), Уральского (Свердловская, Челябинская области), Приволжского (Оренбургская область), Центрального (Рязанская, Тверская области) и Южного ФО (Волгоградская область)», — говорится в документе, который оказался в распоряжении информагентства.

Этот прогноз прокомментировали в амурском управлении МЧС: «Это всего лишь прогноз. У нас каждый год случаются пожары, как и по всей стране. Но все делается для того, чтобы огонь ни в коем случае не перекинулся на населенные пункты. Для этого проводятся различные превентивные мероприятия, в том числе профилактические отжиги».

Как сообщало Амур.инфо, область подготовилась к пожароопасному периоду. В частности, созданы резервные запасы топлива, обмундирования для огнеборцев, разработаны планы противопожарной защиты территорий.

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#МЧС #пожары #праздники #происшествия

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