«Саратовские авиалинии» заменили самолеты Ан-148, летающие в Приамурье

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» заменила самолеты Ан-148, которые выполняли полеты в Амурскую область. Уже в марте состоялось несколько рейсов на самолетах Як-42. Эти же воздушные суда указаны и в расписании на апрель, сообщает региональный минтранс.

О замене одного воздушного судна другим авиакомпания уведомила благовещенский аэропорт заранее. Самолетами «Саратовских авиалиний» амурчане могут летать по пятницам по маршрутам: Красноярск – Благовещенск – Владивосток и Владивосток – Благовещенск – Красноярск. Вместо Ан-148 в воздух теперь поднимается Як-42, который по некоторым характеристикам превосходит своего предшественника. К примеру, в нем больше посадочных мест – 120, в Ан-148 их 83. При этом по дальности и высоте полета он несколько уступает предыдущим судам.

Останется ли Як-42 навсегда в расписании авиакомпании, неизвестно. По информации областного минтранса, компания вновь может заменить его на другое воздушное судно по своему усмотрению. Перевозчикам согласовывают только слоты – время в расписании полетов.

«В апреле авиакомпания будет выполнять полеты на воздушном судне Як-42. Об этом они уведомили официально. Но они могут менять воздушное судно по своему усмотрению, и в этом нет ничего такого. Часто бывает, что авиакомпания присылает сообщение, что может быть замена. Это внутренняя работа авиакомпании. Поэтому, на каком воздушном судне они будут выполнять полеты летом, мы не знаем», – рассказали в министерстве транспорта и строоительства Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, предписание приостановить использование всех самолетов Ан-148 выдал Ространснадзор. Причиной послужила авиакатастрофа в Московской области.