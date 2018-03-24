В поселке Бурея усилена группировка по устранению последствий подтопления (видео)

Видео: министерство транспорта и строительства Амурской области

Из-за потепления и выхода наледевых вод в поселке Бурея было подтоплено несколько участков дороги, мост и шесть приусадебных участков. Подтопленных жилых домов нет, сообщает пресс-служба амурского МЧС. Чтобы защитить жилые дома от подтопления, расчистили и провели берегоукрепление русла ручья, а также расчистили подъездные пути к приусадебным участкам.

«На заседании КЧС было принято решение усиления группировки для ликвидации последствий разлива ручья. Привлечено 30 человек, 12 единиц техники. В том числе от МЧС России 10 человек и 3 единицы техники. На данный момент работы по расчистке дорожного полотна завершены, проводятся работы по удалению ледового покрова с придворовых территорий», – рассказали в МЧС России по Амурской области.

Противоналедевые мероприятия продолжаются на участках автомобильных дорог регионального значения: на 1-м километре дороги Бурея – Родионовка – Бахирево, и на 2-м километре дороги Бурея – Долдыкан. Проводится ежедневный мониторинг этих участков. Работы продолжатся, пока не оттает весь лед и не сойдет вся вода, сообщили в областном минтрансе.

«В поселке Бурея на ручейке Ключик, который пересекает 3 областных дороги и 2 муниципальных, при сходе снежного покрова образовалась наледь. Угрозы жилым домам в населенном пункте нет. Группировка работает, инертные материалы, отсев, ПГС, щебень в запасе имеются. Работают бульдозер, экскаватор. Ни один жилой дом не подтоплен. Жизнеобеспечение граждан в поселке не нарушено», – сообщил глава Бурейского района Андрей Литвинов.

Видео: МЧС России по Амурской области