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Переменная облачность, местами осадки: прогноз погоды в Приамурье на 24 марта

Переменная облачность, местами осадки: прогноз погоды в Приамурье на 24 марта
Фото: 1tulatv.ru

В Амурской области 24 марта ожидается переменная облачность. Местами по северу возможен мокрый снег.

В южных и центральных районах Приамурья будет переменно облачно, без существенных осадков. Ветер разовьет скорость 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 13 метров в секунду. Днем столбик термометра поднимется до 7…12 градусов выше нуля.

По северу области ожидается переменная облачность, местами снег. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, местами до 13 метров в секунду. Днем температура составит 5…10 градусов тепла, местами по северу – до минус 3.

В Благовещенске днем будет облачно, без осадков. Ветер юго-западный - 7-12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 9…11 градусов выше нуля сообщает Амурской гидрометцентр.

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#погода

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