Сбитая в Благовещенске девушка находится в коме

Состояние девушки, которую в пятницу 23 марта в Благовещенске сбил автомобиль, крайне тяжелое. Пострадавшая находится в областной клинической больнице.

Сбитая девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму, медики ее прооперировали, и сейчас она лежит в отделении реанимации в коме. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

Как сообщало Амур.инфо, происшествие случилось в областном центре 23 марта. Иномарка сбила девушку 1997 года рождения, когда она переходила дорогу на перекрестке улиц Горького и Чайковского. От удара пешехода подбросило.

Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего. Назначено несколько экспертиз.

«В настоящий момент назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить степень тяжести причиненного вреда здоровью. Также назначена автотехническая экспертиза, чтобы узнать, мог ли автомобилист избежать столкновения. В рамках проверки проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего», – сообщили в городской полиции.