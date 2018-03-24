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сегодня, 10:13 3

Сбитая в Благовещенске девушка находится в коме

Сбитая в Благовещенске девушка находится в коме

Состояние девушки, которую в пятницу 23 марта в Благовещенске сбил автомобиль, крайне тяжелое. Пострадавшая находится в областной клинической больнице.

Сбитая девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму, медики ее прооперировали, и сейчас она лежит в отделении реанимации в коме. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

Как сообщало Амур.инфо, происшествие случилось в областном центре 23 марта. Иномарка сбила девушку 1997 года рождения, когда она переходила дорогу на перекрестке улиц Горького и Чайковского. От удара пешехода подбросило.

Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего. Назначено несколько экспертиз.

«В настоящий момент назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить степень тяжести причиненного вреда здоровью. Также назначена автотехническая экспертиза, чтобы узнать, мог ли автомобилист избежать столкновения. В рамках проверки проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего», – сообщили в городской полиции.

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#ДТП #жизнь #здоровье #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    Девушке выздоровления.

  • Бомба

    Бомба
    52 минуты назад

    Вот попал водитель..

  • Бомба

    Бомба
    51 минута назад

    Ни за что

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