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сегодня, 10:00 0

В Приамурье модернизируют больше 180 километров жд путей

В Приамурье модернизируют больше 180 километров жд путей
Фото: rusways.ru

В 2018 году Забайкальская железная дорога планирует модернизировать в Амурской области 185,5 километра железнодорожных путей. Таким образом, объем путеремонтных работ будет увеличен в два раза и на 97 километров превысит ремонт 2017 года.

К работам должны приступить уже в апреле, сообщает минтранс Амурской области. Обновление инфраструктуры запланировано на нескольких участках: Тахтамыгда – Бамовская – Горелый, Талдан – Гудачи, Дактуй – Тыгда, Ушумун – Сиваки, Мухинская – Берея, Арга – Серышево, Завитая – Тюкан, Домикан – Архара.

По информации пресс-центра Забайкальской железнодорожной дороги, основная часть работ будет выполнена с применением технологии «закрытого перегона». Это делается для скорости и качества ремонта. Технология предусматривает закрытие одного пути для движения поездов и организацию на нем широкого фронта ремонтных работ в круглосуточном режиме с привлечением большого количества тяжелой техники и специального подвижного состава.

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#транспорт

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