Амурчанин украл в Хабаровске 20 коробок майонеза

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В Хабаровске задержали бывшего амурчанина, который попался на краже майонеза. Продукт мужчина крал у одного из местных предпринимателей и продавал на рынке.

В правоохранительные органы Хабаровска обратился коммерсант, который владеет небольшой пекарней. Предприятие расположено в расселенном жилом доме. Продукты для производства в холодное время он хранил в подъезде, устроив там импровизированный склад. После ревизии предприниматель обнаружил, что из помещения пропали 20 коробок майонеза общей стоимостью 36 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Хабаровскому краю.

Сотрудники уголовного розыска полиции Хабаровска задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний приезжий из Амурской области. Выяснилось, что мужчина ранее был дважды судим за хранение наркотиков.

Задержанный рассказал, что в краевой центр прибыл около года назад. В подъезд, где хранился майонез, он попал случайно. Товар похищал в течение недели. После этого продавал на центральном рынке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальное наказание по которой два года лишения свободы. В отношении мужчины избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции проверяют его возможную причастность к другим преступлениям.