Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:18 1

Амурчанин украл в Хабаровске 20 коробок майонеза

Амурчанин украл в Хабаровске 20 коробок майонеза
Фото: pravo.by

В Хабаровске задержали бывшего амурчанина, который попался на краже майонеза. Продукт мужчина крал у одного из местных предпринимателей и продавал на рынке.

В правоохранительные органы Хабаровска обратился коммерсант, который владеет небольшой пекарней. Предприятие расположено в расселенном жилом доме. Продукты для производства в холодное время он хранил в подъезде, устроив там импровизированный склад. После ревизии предприниматель обнаружил, что из помещения пропали 20 коробок майонеза общей стоимостью 36 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Хабаровскому краю.

Сотрудники уголовного розыска полиции Хабаровска задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний приезжий из Амурской области. Выяснилось, что мужчина ранее был дважды судим за хранение наркотиков.

Задержанный рассказал, что в краевой центр прибыл около года назад. В подъезд, где хранился майонез, он попал случайно. Товар похищал в течение недели. После этого продавал на центральном рынке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальное наказание по которой два года лишения свободы. В отношении мужчины избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции проверяют его возможную причастность к другим преступлениям.

Просмотров всего: 447

#закон #криминал #происшествия

распечатать


Общество

В Приамурье спрогнозировали пожары в населенных пунктах
Общество 1

В поселке Бурея усилена группировка по устранению последствий подтопления (видео)
Происшествия 3

Сбитая в Благовещенске девушка находится в коме
Общество 1

В честь 100-летия амурской полиции наградили 50 сотрудников
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь