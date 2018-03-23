Нам нужен прорыв: Путин выступил с посланием к гражданам России (видео)

Фото: www.newsru.com

Переизбранный президент России Владимир Путин выступил 23 марта с обращением к россиянам. Он поблагодарил поддержавших его россиян и обратился ко всем общественным политическим силам страны, призвав к единению ради процветания России.

Путин подчеркнул, что мощная гражданская активность и консолидация, проявленные россиянами на президентских выборах 18 марта, чрезвычайно важны в условиях непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми сталкивается страна, сообщает Newsru.com.

«Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России», – сказал Путин, отметив «масштабную, беспрецедентную поддержку», оказанную ему на выборах.

Также он подчеркнул, что достигнутых ранее позитивных результатов развития страны все еще недостаточно, России необходим настоящий прорыв. «Этого, конечно, недостаточно. Нам необходим настоящий прорыв! И в вашем активном участии в выборах, в вашей поддержке, вижу готовность к такой работе, к таким переменам», – сказал глава государства.

Путин заверил, что хорошо знаком с остающимися в стране проблемами. «Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов, о недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах», – отметил он и пообещал продолжать с ними бороться, создавать новые рабочие места, наращивать эффективность российской экономики.

В конце он обратился к тем гражданам России, которые проголосовали за других кандидатов. «С уважением отношусь к вашей позиции, вашему выбору. Политические предпочтения не должны разделять нас. Мы все патриоты своей страны, и у нас одна, общая забота – судьба России, ее процветание. Наше единство, ответственность, общее понимание целей, устремления миллионов людей мы должны воплотить в развитие России, в мощное движение вперед», – подчеркнул Путин.

Как объявил ранее в этот день ЦИК, действующий глава государства был избран на новый президентский срок, победив на выборах с результатом 76,69 %. За кандидатуру Путина проголосовали 56,43 миллиона человек.

Такой результат на этих выборах стал рекордным для Путина. В 2000 году он получил 52,94 % голосов (39,74 миллион). В 2004 году он набрал 71,31 % (более 49,563 миллиона). На выборах в 2012 году Путина получил 63,60 % голосов (45,602 миллиона). В 2018 году он участвовал в президентских выборах в четвертый раз, второй раз избравшись на шестилетний срок.