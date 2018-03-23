Амурские пожарные показали готовность к пожароопасному периоду (фото)

Как спасают амурские села от пожара, показали на учениях в Новотроицком. В них приняли участие более 150 сотрудников противопожарной службы, поисково-спасательного отряда, лесхоза, других групп быстрого реагирования и 40 единиц техники.

Спасательный десант спустился с небес на землю, чтобы помочь жителям Новотроицкого. По легенде учений, лесной пожар подбирается к селу. Предотвратить возгорание домов должны спасатели.

Помощь жителям села оказали не только с воздуха, но и на земле. Женщина-кавалерист в горящую избу не войдет, но на скаку остановит не только коня, но и пожар, сообщив при этом о возгорании в спецслужбы. «У нас такого нет, но во многих регионах практикуется, когда есть конные патрули. Хотя очень жаль, потому что пешком и на машине не везде пройдешь, а такие вездеходы везде пригодились бы. Лошади боятся огня, их ко всему надо приучать. Тех, которые находятся в этих патрулях, ко всему приучают», – говорит участница тактико-специальных учений Оксана Малышева.

Тушить огонь приехали на вездеходе и сотрудники лесоохраны. В подмогу им – несколько пожарных расчетов. Свои навыки во время вымышленной ЧС отработали более 150 пожарных. Здесь же на выставке показали рабочий инструмент и более 40 единиц техники. «Пожаротехническое вооружение: гидравлический инструмент для перекусывания. Стоит система "Натиск" для подачи компрессионной пены. Получается легкая, однопроцентная пена. Здесь стоит мотопомпа для забора воды на дальние расстояния», – объясняет старший инспектор службы тушения пожарных и проведения спасательных работ ФГКУ ФПС по Амурской области Алексей Малюгин.

Зрителям показали, чем оборудованы автомобили лесхоза, поисково-спасательного отряда и других групп быстрого реагирования. И рассказали, как обезопасить свое жилье от пожара. «Территория, прилегающая к земельным участкам, должна быть очищена от мусора, сухостоя и сухой травы. Под ЛЭП не складируются стройматериалы, сено и дрова. Дворовая территория также должна быть очищена от горючих материалов, в палисаднике убраны сухие листья. Систематизировано размещение построек», – перечисляет заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин.

Такие учения стали уже традиционными. Их проводят раз год в преддверии пожароопасного периода. Не только для спецслужб, но и для глав муниципалитетов. Действия пожарных и спасателей оценил губернатор Амурской области. «Продолжится работа штаба, который мы организовали в предыдущие годы, когда координируются разные спецслужбы. Наша задача – определить работы в назначенные сроки и определить наши слабые места», – подчеркивает он.

А пока слабые места назвали в нескольких районах Приамурья. Главы не до конца подготовились к весеннему пожароопасному периоду. «Работа по созданию противопожарных полос не завершена в Селемджинском районе. Это худший район – 52-процентная готовность. Ромненский район готов на 76 процентов, Тындинский – 81 процент, Тамбовский – 84 процента, Зейский – 86 процентов, Ивановский – 87 процентов. Есть работа Октябрьскому, Сковородинскому, Бурейскому и Белогорскому районам», – отмечает заместитель председателя правительства Амурской области Алексей Венглинский.

С 20 марта в Амурской области начались профилактические отжиги. На противопожарные мероприятия в этом году направили 127 миллионов рублей, чтобы пламя подбиралось к домам амурчан только во время учений.